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Hamas, Trump'ın Filistinlileri Sürgün Teklifine Kesin Tepki Gösterdi

Hamas, Trump'ın Filistinlileri sürgün etme teklifini kesinlikle reddetti. Söz konusu plan, halkın topraklarından çıkarılmasına yönelik.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:32
Hamas, Trump'ın Filistinlileri Sürgün Teklifine Kesin Tepki Gösterdi

Hamas, Trump'ın Sürgün Teklifini Reddetti

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi yönündeki teklifine sert bir tepki vererek, "Halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor" açıklamasında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, özellikle Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, Mısır ve Ürdün'den Trump'ın sürgün teklifine karşı kararlı bir duruş sergilemelerini istedi.

Açıklamada Vurgu Yapıldı

Açıklamada, "Faşist Siyonist işgal ordusu tarafından uygulanan soykırımı karşısında dimdik duran halkımız, göçe zorlanmalarına rağmen bu suça teslim olmayı reddediyor" denildi.

Trump'ın Teklifi Ne İfade Ediyor?

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi" amacıyla Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesini önermişti. Bu süreçte, bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" gerektiğini ifade etmişti. Başkan, bu teklifin "geçici" ya da "uzun süreli" olabileceğini belirtti.

Trump, bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir görüşme yapmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, Arap ülkeleriyle bir araya gelerek Filistinlilere barış içinde yaşayabilecekleri yeni konutlar inşa etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Ancak, Trump'ın bu teklifine ilişkin Mısır ve Ürdün'den henüz bir yanıt gelmedi.

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