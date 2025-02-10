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Hamas Trump'ın Gazze Açıklamalarını Kınadı: 'Saçmalık ve Cehalet'

Hamas, Trump'ın Gazze'yi satın alacağı yönündeki ifadelerini kınadı, bu yaklaşımın cehalet ve saçmalık olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:52
Hamas Trump'ın Gazze Açıklamalarını Kınadı: 'Saçmalık ve Cehalet'

Hamas Trump'ın Gazze Açıklamalarını Kınadı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazze Şeridi'ni satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" şeklindeki açıklamalarını güçlü bir dille kınadı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Trump'ın Gazze'yi satın alıp sahiplenme yönündeki saçma açıklamalarını kınıyoruz” dedi.

Açıklamada, Trump’ın söylemlerinin Filistin ve bölge konusundaki derin cehaleti yansıttığı ifade edildi. Gazze’nin alınıp satılabilecek bir emlak olmadığına dikkat çekilen metinde, “Gazze Şeridi, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” denildi.

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Filistin davasının ekonomik bir bakış açısıyla ele alınmasının, “hüsran olacağı” vurgulandı. Açıklamada, “Filistin halkı yerinden etme ve sınır dışı etme planlarını boşa çıkaracaktır. Gazze, halkına aittir ve halk, 1948’de işgal edilen şehir ve köylerinden başka hiçbir yere gitmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Trump, ABD’nin Gazze’ye sahip olacağını ve bölgenin Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edileceğini söylemişti. Bu açıklamalar üzerine Hamas’ın tepkisi sert oldu.

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