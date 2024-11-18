Hamas, Türkiye'ye Taşınma İddialarını Yalanladı

Hamas’tan Önemli Açıklama

Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Hamas, İsrail medyasında yayımlanan haberlerin, "İsrail'in zaman zaman yaymaya çalıştığı asılsız iddialardan ibaret olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Dün, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına dair haberler yer almıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları da bu iddiaları reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.