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Hamas, Türkiye'yi ABD'nin Müzakere Sürecindeki 'Pembe Tablosu' Hakkında Bilgilendirdi

Hamas, Türkiye'ye ABD'nin müzakerelere dair yanıltıcı bilgilerle gittiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 00:32
Hamas, Türkiye'yi ABD'nin Müzakere Sürecindeki 'Pembe Tablosu' Hakkında Bilgilendirdi

Hamas, Türkiye’yi Bilgilendiriyor

Hamas, Türkiye'den aldığı destekle ABD'nin Orta Doğu'daki müzakerelere dair gerçek dışı bilgiler sunduğuna dikkat çekti. Hamas, özellikle ABD'lilerin "pembe tablo" çizdiğini, fakat müzakere süreçlerinde bu durumun gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Müzakerelerin Gerçek Durumu

Hamas yetkilileri, İsrail’in 10 Haziran’da BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun gerisine düştüğünü ifade etti. Bu aşamada, müzakere sürecinin herhangi bir olumlu ilerleme kaydetmediği ortaya kondu.

İsrail'in Talepleri

Hamas’a göre, İsrail’in talep ettikleri arasında, Philadelpiya Koridoru'ndaki varlığının kabul edilmesi, belirli kontrol noktalarında denetimin sağlanması ve özgürlük bekleyen yaklaşık 300 Filistinli mahkumdan 100’ünü veto etme hakkının bulunması yer alıyor. Bunun yanı sıra, İsrail’in, Gazze ve Ramallah’tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını belirlettiği de bildirildi. Bu kapsamda, 200 kişinin Filistin topraklarını terk etmesi bekleniyor.

Gelecek Hedefler

Hamas’a verilen bilgilere göre, İsrail geçen hafta arabulucularla yapılan görüşmelerde tekliflere dahi yanıt vermedi. Hamas, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun müzakerelerdeki amacının askeri harekatı sürdürmek için zaman kazanmak olduğunu ifade etti.

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