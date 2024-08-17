Hamas Uluslararası Topluma Filistinli Sivilleri Koruma Çağrısında Bulundu

Hamas, Uluslararası Toplum ve BM'ye Çağrıda Bulundu

Hamas, uluslararası kolektifin ve Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistinli sivilleri koruma ve İsrail'in sivillere karşı işlediği suçları durdurma konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşgal ve Destekten Kaynaklanan Sorunlar

"İşgalci İsrail’in insan hakkı ihlalleri, aşırılık yanlısı hükümetlerin destekleriyle devam ediyor. Washington ve Batı başkentleri bu ihlallere göz yummakta."

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, özellikle kuzey ve güney bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Hamas, sivillere yönelik yapılan bu menfur saldırıları kınayarak, "İşgal ordusu, aileleri hedef alarak Gazze’de sivil ölümleri artırıyor," dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

BM ve uluslararası topluma, "Bu sessizliği sona erdirin, Filistinli sivilleri koruyun ve İsrail’in işlediği suçları durdurun," diyerek çağrıda bulunuldu. Son dönemde, İsrail hava bombardımanlarında 9'u çocuk olmak üzere 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Zorunlu Göç ve İnsani Durum

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana uyguladığı saldırılarla birlikte, Gazze’de her 10 kişiden 9’unun zorunlu göç etmek zorunda kaldığı bildirilmiştir. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, bölgede yaşayan Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç ediyor.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze’de 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinliye yönelik yeni saldırılar düzenleyerek, onları bir kez daha zorla göç ettirmek için çağrılarda bulunduğu duyuruldu. Bu çağrıların arasında Deyr el-Belah ve Han Yunus gibi bölgeler bulunmakta.

Hamas tarafından yapılan açıklama, Filistinli sivillerin korunması için uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatırken, savaş durumu ve insani kriz derinleşmeye devam ediyor.