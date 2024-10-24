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Hamas, Uluslararası Toplumun Sessizliğini Kınıyor

Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına ve uluslararası toplumun tepkisizliğine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 23:06
Hamas, Uluslararası Toplumun Sessizliğini Kınıyor

Hamas, Uluslararası Toplumun Sessizliğini Kınıyor

Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam ve zorla yerinden etme politikalarına karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınadı. Yapılan açıklamada, özellikle ABD'nin Tel Aviv'e sağladığı desteğe de tepki gösterildi.

Uluslararası Yasalar Gözardı Ediliyor

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Gazze'de özellikle barınma merkezlerinde savunmasız sivillere yönelik katliamlar devam etmekte, bu durum uluslararası yasa ve sözleşmelerin göz ardı edildiğini göstermektedir" şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, "Düşman, bir yıldır savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği Holokost'u meşrulaştırmak için hâlâ yalan ve aldatma politikasını sürdürmektedir" denildi.

Kurbanların Haklı İtirazları

Açıklamada, okullardaki ve barınma merkezlerindeki direnişçilere dair yalan iddiaların çoğu çocuk, kadın ve masum sivillerden oluşan katliam kurbanlarının isimleriyle çürütüldüğüne vurgu yapıldı. Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları karşısında uluslararası toplumun sessizliğine karşı sert bir duruş sergiledi.

Acil Hareket Çağrısı

Hamas, Arap ve İslam dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, "Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçunu durdurmak ve Siyonist savaş suçlularını insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için hemen harekete geçilmeli" çağrısında bulundu.

Ölü Sayısı Büyüyor

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 bin 544 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Ayrıca, sivil altyapı hedef alınarak, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları tahrip ediliyor.

İsrail'in Saldırıları Sürüyor

Başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim'den itibaren yoğun saldırılar artırılarak devam ediyor ve bu durum kuzeydeki Filistinlileri bir kez daha göçe zorluyor.

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