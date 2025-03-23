Hamas Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve Eşi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Dr. Salah el-Berdevil ve Eşi Han Yunus'ta Hayatını Kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, İsrail'in Gazze Şeridi sınırları içinde yer alan Han Yunus kentinde düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetti. Bu üzücü olay, Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Teheccüd Namazı Sırasında Saldırı

Açıklamada, Dr. Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, teheccüd namazı kıldıkları sırada İsrail tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısıyla hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Şehitlerin Anısını Yaşatacaklar

Açıklamada, Berdevil'in eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının, kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı ifade edildi. İsrail'in, Filistinlilerin kararlılık ve azmini etkilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca, işgal sona erene dek her şehidin düşmesiyle birlikte direniş ateşinin daha da parlayacağına dikkat çekildi.

Başsağlığı Dilekleri

Son olarak, Dr. Salah el-Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve tüm Filistin halkına sabır dilendi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevili, eşi ve aralarında çocukların da bulunduğu aile üyelerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevili, eşi ve aralarında çocukların da bulunduğu aile üyelerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin naaşları, Nasır Hastanesi'ne getirildi.