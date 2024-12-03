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Hamas ve Fetih Gazze'yi Ortak Yönetmek İçin Anlaştı

Hamas ve Fetih, Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'ni ortak yönetmek üzere anlaştı. Yeni komite insani yardım ve sınır kontrolü yönetecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:03
Hamas ve Fetih Gazze'yi Ortak Yönetmek İçin Anlaştı

Hamas ve Fetih Arasında Tarihi Anlaşma

Hamas ve Fetih hareketleri, Mısır'ın arabuluculuğunda, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere ortak bir komite kurma konusunda anlaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmeler sonucunda, Gazze'yi birlikte yönetme kararı alındı.

Yeni Komitenin Görevleri

Kurulacak komitenin, insani yardım dağıtımını yönetme, Gazze'nin sivil yönetimini denetleme ve yeniden koordine etme gibi önemli görevleri olacak. Ayrıca, komite Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı da denetleyecek.

Filistin Devlet Başkanı’nın Kararnamesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, komitenin çalışmalarıyla ilgili olarak, Filistin hükümetine bağlı Toplumsal Destek Komitesi'nin kurulmasını içeren bir kararname yayınlayacak. Bu komitede, bağımsız ve uzman 10 ila 15 Filistinlinin yer alması planlanıyor.

İsrail'in Müdahalesine Tepki

Haaretz'e konuşan üst düzey bir Filistinli yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, Filistin yönetiminin Gazze'de müdahale etmesine karşı sürekli bir tutum sergilediğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, dün Hamas ve Fetih heyetlerinin Gazze yönetimiyle ilgili bir uzlaşı sağlamak amacıyla Kahire'de görüşmelere devam ettiğini belirtti. Abdulati, "Hamas ve Fetih heyetleri, Gazze'nin Filistin yönetimi kontrolü altında yönetilmesi konusunda ortak bir anlayışa varmak üzere istişarelerde bulunuyorlar" dedi.

Öte yandan, İsrail'in son 14 aydır sürdürdüğü saldırılar sonrası Gazze'de ateşkes yapılması için uluslararası çağrılar ve arabuluculuk çabaları sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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