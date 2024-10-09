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Hamas ve Fetih, Kahire'de Filistin Ulusal Birliği İçin Bir Araya Geldi

Hamas ve Fetih hareketleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin ulusal birliği için görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:10
Hamas ve Fetih, Kahire'de Filistin Ulusal Birliği İçin Bir Araya Geldi

Hamas ve Fetih Kahire'de Toplandı

Filistin'deki Hamas ve Fetih hareketleri, Mısır'ın başkenti Kahirede ulusal birliği sağlamak amacıyla bir araya geldi. Toplantılarda geçiş kapılarının yönetimi, sağlık hizmetleri, yardım, barınma, sosyal kalkınma ve eğitim konularının ele alınması planlanıyor.

Toplantının Ayrıntıları

Kahire el-İhbariye kanalından alınan bilgilere göre, görüşmelere Hamas'tan Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ve Fetih'ten Başkan Yardımcısı Mahmud Alul liderlik ediyor. Toplantının amacı, özellikle Gazze Şeridine yönelik İsrail saldırıları ve ulusal birliği sağlamak için mevcut siyasi ve sahadaki gelişmelerin tartışılmasıdır.

Geçmişteki Birlik Girişimleri

Önceki aylarda, Temmuz ayında Çin hükümetinin davetiyle 14 farklı Filistinli grup Pekin'de bir araya gelmişti. Bu toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlanmış ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında tüm grupların bir arada yer aldığı bir "kapsamlı ulusal birliğe" ulaşma hedefi belirtilmişti. Ayrıca Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te Filistinlilerin yönetimi için geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurulması konusunda da anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

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