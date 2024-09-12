Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nden İsrail Açıklaması

Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nden Önemli Açıklama

Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırıların durmadan devam ettiğini belirterek, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmeden ve ciddi bir esir değişimi anlaşması yapılmadan bir anlaşma olmayacağını vurguladı.

Görüşmeler ve Talepler

Her iki direniş hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü bu dönemde "önemli" bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada, "İsrail saldırıları sona erdiğinde Gazze ile ilgili karar verme hakkının Filistin halkına ait olduğu" ifade edildi.

Ulusal Bütünlük ve Talepler

Açıklamada, "Ulusal bütünlüğün dışındaki her türlü gücün işgal muamelesi göreceği ve Filistin topraklarında yeri olmayacağı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Filistinlilerin istediği esir değişimi, bölgeyi yeniden inşa etme ve ablukanın kaldırılmasına yönelik taleplerin yerine getirilmeden siyonist işgalle hiçbir anlaşma veya mutabakat yapılmayacağının altı çizildi.