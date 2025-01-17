Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Görüşme Yaptı

Gazze'de Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, Ateşkes Anlaşması kapsamındaki esirlerin serbest bırakılması sürecini masaya yatırdı. Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Zahir Cebbarin, Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ile bir araya gelerek esir değişimi konusundaki detayları ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Cebbarin'in Faris'le gerçekleştirdiği görüşmeye, örgütün ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin yetkililerinin de katıldığı belirtildi. Toplantıda, esirlerin Filistin halkının fedakarlıklarına uygun bir biçimde onurlu bir şekilde serbest bırakılmaları ve kabul edilmeleri için gerekli düzenlemelerin tartışıldığı vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, esir değişim sürecinin koordinasyonu ve anlaşmanın son halini alması için tüm engellerin kaldırılması hedeflendi. Ancak, toplantının hangi kentte gerçekleştirildiği açıklanmadı.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlandığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak. İlk 42 gün içinde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Ayrıca bu anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını sağlarken, yerinden edilen Filistinlilerin de bölgelerine geri dönme imkanı sunacak. İkinci ve üçüncü aşamaların içerikleri, birinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte belirlenecek.