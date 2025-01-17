Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Görüşme Yaptı

Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, esir değişimi ve serbest bırakılma sürecini Gazze'de görüştü.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:51
Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de Esirlerin Serbest Bırakılması İçin Görüşme Yaptı

Gazze'de Hamas ve Filistin Esirler Cemiyeti, Ateşkes Anlaşması kapsamındaki esirlerin serbest bırakılması sürecini masaya yatırdı. Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Zahir Cebbarin, Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ile bir araya gelerek esir değişimi konusundaki detayları ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Cebbarin'in Faris'le gerçekleştirdiği görüşmeye, örgütün ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin yetkililerinin de katıldığı belirtildi. Toplantıda, esirlerin Filistin halkının fedakarlıklarına uygun bir biçimde onurlu bir şekilde serbest bırakılmaları ve kabul edilmeleri için gerekli düzenlemelerin tartışıldığı vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, esir değişim sürecinin koordinasyonu ve anlaşmanın son halini alması için tüm engellerin kaldırılması hedeflendi. Ancak, toplantının hangi kentte gerçekleştirildiği açıklanmadı.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlandığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak. İlk 42 gün içinde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Ayrıca bu anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını sağlarken, yerinden edilen Filistinlilerin de bölgelerine geri dönme imkanı sunacak. İkinci ve üçüncü aşamaların içerikleri, birinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi