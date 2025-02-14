Hamas ve İsrail Arasında 6. Tur Esir Takası: 369 Filistinli Serbest Bırakılacak

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Altıncı Turu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. Bu takas 3 İsrailli esire karşılık gerçekleşecek.

Serbest Bırakılacak Filistinli Esirlerin Detayları

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, bu kapsamda serbest bırakılacak 369 Filistinli esirin 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, 333'ünün ise 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulduğunu bildirdi.

İsrailli Esirlerin İsimleri Açıklandı

Serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimleri de duyuruldu. Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn isimli esirlerin serbest bırakılması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bu isimlerin Katar ve Mısır arabulucu ülkeleri aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı ifade edildi.

Ateşkes Anlaşması Sorunları ve Esir Takasının Süreci

Hamas, 10 Şubat'ta İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasının 6. turunun askıya alındığını açıklamıştı. Ancak dün, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşma ile ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine Hamas, esir takasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Önceki Turlar

Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.