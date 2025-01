Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası: Kızılhaç Konvoyu Ofer Hapishanesi'nden Ayrıldı

Esir Takasının İkinci Turu Başladı

Hamas ve İsrail arasında yaşanan esir takasının 2'nci turunda, serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldı. Konvoy, salıverilen esirleri karşılamak üzere Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine doğru ilerliyor.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

Filistinliler, esir takası sürecinde salıverilen esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplandı. Ancak, bölgeye çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makineleri ile baskın düzenlendi, bu da yerel halkı alandan uzaklaştırma girişiminde bulundu.

İki Tarafın Anlaşması

Hamas, Gazze'deki 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakırken, İsrail de karşılığında 200 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu takasın ardından, The Times of Israel'in Mısır devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden salıverilen ve sınır dışı edilecek 70 Filistinli esirin, Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Kızılhaç'ın bu konvoyunu bekleyen Filistinli ailelerin duygusal anlar yaşadığı görülüyor. Esir takası, her iki taraf için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.