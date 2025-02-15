Hamas ve İsrail Arasındaki Altıncı Turda Serbest Bırakılan Filistinliler Kızılhaç'a Teslim Edildi

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu başarıyla tamamlandı, serbest kalan Filistinli esirler Kızılhaç'a teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:37
Hamas ve İsrail Arasındaki Altıncı Turda Serbest Bırakılan Filistinliler Kızılhaç'a Teslim Edildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu sonuçlandı. Bu kapsamda, serbest kalan Filistinli esirler, Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Bu gelişme, her iki taraf arasında süregelen gerilim ortamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Esir takası süreçleri, taraflar arasında bir umut ışığı oluştururken, insan hakları örgütleri tarafından da dikkatle izleniyor.

Serbest kalan esirlerin durumu, aileleri ve toplumu tarafından merakla bekleniyordu. Hem Hamas hem de İsrail yönetimleri, bu tür işlemlerin barışın sağlanması yolunda önemli bir rol oynayabileceğini vurguluyor.

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