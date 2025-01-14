Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşmasının Detayları Ortaya Çıktı

Hamas ile İsrail arasında beklenen ateşkes anlaşması, 42 günlük 3 aşamadan oluşacak ve insanların yerinden edilmesinin önüne geçilecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:49
Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşmasının Detayları Ortaya Çıktı

Hamas ve İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında önümüzdeki saatlerde duyurulması beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Anlaşmanın, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşması öngörülüyor. İsrail ordusunun 466 gündür sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların, bu anlaşma ile son bulması umuluyor.

Anlaşma Süreci

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerde, ateşkesin nihai taslağı, mutabakat sağlandıktan sonra İsrail güvenlik kabinesinin onayına sunulacak. Onayın ardından, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına dair planlar netleşecek.

Ateşkesin Aşamaları

Anlaşma üç aşamaya ayrılacak. İlk aşamada, İsrailli 33 esirin teslim edilmesi ve karşılığında Filistinli esirlerin serbest bırakılması süreci başlayacak. Bu anlaşmanın 7. gününde, ilk olarak İsrailli esirler salıverilecek ve her bir esir için 50 Filistinli esir serbest kalacak.

İsrail Ordusunun Çekilmesi

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren, İsrail ordusu yerleşim bölgelerinden çekilecek ve insansız hava araçları uçuşlarına kısıtlama getirilecek. İkinci aşamada, Gazze'den tamamen çekilme ve sınır kapılarının açılması planlanıyor.

İnsani Yardım ve Yeniden İmar Çalışmaları

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından, Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecek. Ayrıca, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşleri sağlanacak ve Gazze'nin altyapısının yeniden imarı için çalışmalar başlatılacak.

Garantör Ülkeler

Hamas ile İsrail arasında sağlanacak olan ateşkes ve esir takası anlaşmasının garantör ülkeleri Katar, Mısır ve ABD olacak.

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