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Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 3 İsrailli Esir Kızılhaç'a Teslim Edildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:47
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 3 İsrailli Esir Kızılhaç'a Teslim Edildi

Esir Takasının 4. Turu Başarıyla Tamamlandı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu başarıyla gerçekleşti. Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrailli Esirlerin Teslimi

Bu takasta, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli erkek sivil esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel de serbest bırakıldı. İsrail ordusu, Kızılhaç ekiplerine teslim edilen Keith Siegel'in Gazze Şeridi’ndeki İsrail güçleri ile buluşmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Serbest Bırakmaların Detayları

İsrail ordusunun açıklamaları doğrultusunda, Kızılhaç ekiplerinin İsrailli esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze’deki İsrail güçlerine teslim etmesinin ardından 183 Filistinli esirin de serbest bırakılacağı bildirildi. Bu gruptaki Filistinlilerin 18'i müebbet hapis cezasına 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişileri içeriyor. Ayrıca, 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulmuş bireylerden oluşuyor.

Hamas Açıklama Yaptı

Hamas'tan yapılan açıklamada, planlanan serbest bırakılacak 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi. Daha önceki 3 turda, Gazze'deki toplam 10 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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