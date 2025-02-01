Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: 3 İsrailli Esir Kızılhaç'a Teslim Edildi

Esir Takasının 4. Turu Başarıyla Tamamlandı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu başarıyla gerçekleşti. Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrailli Esirlerin Teslimi

Bu takasta, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli erkek sivil esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel de serbest bırakıldı. İsrail ordusu, Kızılhaç ekiplerine teslim edilen Keith Siegel'in Gazze Şeridi’ndeki İsrail güçleri ile buluşmak üzere yola çıktığını duyurdu.

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