DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.641.056,49 0,21%

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: Dördüncü Tur Başladı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turu itibarıyla Gazze'den İsrailli esirlerin teslimine başlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:48
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası: Dördüncü Tur Başladı

Esir Takası Süreci Devam Ediyor

Hamas ile İsrail arasında süregelen esir takası müzakereleri çerçevesinde, dördüncü tur oldukça heyecan verici bir aşamaya girdi. Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin uluslararası bir aktör olan Uluslararası Kızılhaç örgütüne teslimine başlandı.

Uluslararası Kızılhaç’ın Rolü

Bu yeni süreç, esir takası anlaşmasına yönelik umutları artırırken, Uluslararası Kızılhaç’ın taraflar arasında arabuluculuk yapması büyük bir önem taşıyor. Her iki tarafın da esir durumunun iyileştirilmesine yönelik çabaları, bölgede sakinliği sağlamayı amaçlıyor.

Gelecek Beklentileri

Esir takası sürecinin, ilgili taraflar arasında barışçıl bir diyalog için yeni kapılar açması ümit edilmektedir. Her yeni gelişme, bölgedeki tansiyonun düşmesine ve insan hayatlarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın: 53 İtfaiye Aracı ile Müdahale
2
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın Söndürüldü
3
Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Zanlı Tutuklandı
4
Bursa'da 2 Aylık Bebek Emzirilirken Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da 'Panel' Operasyonunda 44 Tutuklama
6
İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapurlar Askıya Alındı
7
2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı