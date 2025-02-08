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Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasında Beşinci Tur: 42 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Beşinci tur esir takasında 42 Filistinli esir, Ofer Hapishanesinden serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç'a teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:54
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasında Beşinci Tur: 42 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Beşinci Tur Esir Takasında Önemli Gelişme

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen esir takasının beşinci turunda, 42 Filistinli esir Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Serbest kalan esirler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Ramallah’a Doğru Yolculuk

Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine doğru yola çıktı. Filistinli vatandaşlar, esir takasının bu önemli aşamasını kutlamak üzere Ramallah’da toplandı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Öte yandan, İsrail ordusu, esir takasında daha önceki turlarda olduğu gibi, Batı Şeria’nın Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Bu baskınlar, serbest bırakılan esirlerin kutlama yapmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Esir Takası Detayları

Hamas, Gazze'deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkeği serbest bırakırken, İsrail 183 Filistinli esiri serbest bırakacak. Söz konusu Filistinlilerin 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış ve 111’i de 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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