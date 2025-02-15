Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Altıncı Turunda Filistinli Esirler Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, çok sayıda Filistinli esir serbest bırakıldı. Bu süreçte, Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşarak, serbest bırakılan esirlerin karşılanması için bekleyen kalabalıkla buluştu. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanarak, serbest bırakılan esirleri coşkuyla karşıladı.

İsrail ordusu, esir takasının önceki turlarında olduğu gibi, Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenleyerek, süreci denetledi. Kızılhaç konvoyu, Beytunya'dan geçerek Ramallah'a ulaştı.

Bu altıncı esir takasında, Hamas, Gazze’deki biri ABD-İsrail, diğeri ise Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere toplam üç İsrailli erkeği serbest bırakırken, İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu 369 esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gaza Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.