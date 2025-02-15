Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Altıncı Turunda Filistinli Esirler Serbest Bırakıldı

Hamas ve İsrail arasındaki altıncı esir takasında, Batı Şeria'da 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:53
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Altıncı Turunda Filistinli Esirler Serbest Bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, çok sayıda Filistinli esir serbest bırakıldı. Bu süreçte, Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşarak, serbest bırakılan esirlerin karşılanması için bekleyen kalabalıkla buluştu. Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanarak, serbest bırakılan esirleri coşkuyla karşıladı.

İsrail ordusu, esir takasının önceki turlarında olduğu gibi, Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenleyerek, süreci denetledi. Kızılhaç konvoyu, Beytunya'dan geçerek Ramallah'a ulaştı.

Bu altıncı esir takasında, Hamas, Gazze’deki biri ABD-İsrail, diğeri ise Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere toplam üç İsrailli erkeği serbest bırakırken, İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Bu 369 esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gaza Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Efsane Sanatçı Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Adıyaman'da Derin Üzüntü Yarattı
2
Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü
3
Kahramanmaraş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 20 Tutuklama
4
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
6
Hamas: Esir Takası Arabulucuların Garantileri ile Başladı
7
Samsun'da Kargo Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Zanlı Yakalandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor