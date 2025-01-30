Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Üçüncü Turunda 110 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Hamas ile İsrail Arasındaki Esir Takası Devam Ediyor

Hamas ile İsrail arasında süren esir takası müzakereleri çerçevesinde, üçüncü turda 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden alınan bilgilere göre, serbest bırakılan esirler arasında 30 çocuk, 32 müebbet hapis cezası almış ve 48 ağır hapis cezasına mahkum edilmiş isimler bulunmaktadır.

Serbest Bırakılan Esirlerin Dağılımı

Serbest bırakılan 110 Filistinli esir, 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye ulaşmıştır. Ramallah'ta, Kızılhaç konvoyu esirleri karşılamak üzere Ofer Askeri Cezaevi'nden hareket etti.

Ramallah'taki Coşkuyla Karşılandılar

Ramallah'ta Tervihi Meydanı'na ulaşan konvoy, binlerce Filistinli tarafından coşkuyla karşılandı. Havai fişekler ve tekbirlerle karşılanan esirler, kalabalık nedeniyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı. Otobüslerden inen esirler, soydaşlarının omuzlarında taşınırken, sağlık kontrolü için belediyeye ait bir tesise yönlendirildi.

Burada yapılan sağlık kontrolleri esnasında, serbest bırakılan esirlerin çoğunun zayıf düştüğü ve bazıları yürümekte zorlandığı gözlemlendi. Sağlık muayenesinin ardından esirler, tekbirler eşliğinde aileleriyle buluşmaya başladı.

Gazze'deki Esirler

Serbest bırakılan 29 Filistinli esir ise Gazze Şeridi'ne ulaştı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen esirlerin son durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Geçmiş Esir Takası Turları

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmanın ilk iki turunda toplam 290 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken, 7 İsrailli esir de serbest bırakılmıştı.