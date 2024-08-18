Hamas ve İsrail Arasındaki Philadelphia Koridoru Anlaşmazlığı Devam Ediyor

Philadelphia Koridoru Anlaşmazlığı Çözüm Bekliyor

İsrail basınına göre, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki Philadelphia Koridoru anlaşmazlığı sürüyor. Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki bu bölge, taraflar arasında müzakerelerin ana gündem maddesi haline geldi.

Walla'nın Raporları

İsrail'deki Walla haber sitesi, "Savaşın durdurulması ve esir takası konusunda müzakerelerdeki asıl anlaşmazlık noktası 14 kilometreye kadar uzanan Philadelphia koridorudur" ifadesini kullandı. Hamas, bölgeden tam bir çekilme talep ederken, Tel Aviv yönetimi bu koridoru kontrol altında tutmak istiyor.

Tüneller ve Güvenlik Dinamikleri

Daha önce belirlenen tarihlere göre, Türkiye'den gelen bir güvenlik kaynağı, "Hamas, inşa ettiği tünelleri tekrar aktif hale getirmekte zorluk çekecek" diyerek, Tel Aviv'in çekilme kararını almadığını ifade etti. Özellikle İsrail'in, Hamas'a ait tünellerin yerini tespit edememesi nedeniyle bu koridordan çekilmek istemediği aktarıldı.

İsrail'in Güvenlik Stratejisi

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "Tüm rehineler serbest bırakılıncaya kadar Gazze'den ayrılmayacağız" diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. Cohen ayrıca, Gazze Şeridi'nin güvenlik kontrolünün İsrail'e geçmesi gerektiğini vurguladı.

Doha'daki Müzakereler

Hamas ve İsrail arasında esir takası ve ateşkes konularında görüşmeler, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Bu görüşmelere ABD, Mısır ve Katar ortak destek verdi. Ancak, sonuçların tatmin edici olmadığı ve Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru ile Philadelphia Koridoru'na dair maddelerin müzakerelerde yer almadığı bildirildi.

Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD'nin olumlu bir atmosfer yaratma çabalarının gerçekçi olmadığını ve zaman kazanma niyetinde olduğunu belirtti.