Hamas ve Mısır, Gazze'de Ulusal Uzlaşı Hükümeti Kurma Çabalarını Görüştü

Hamas ve Mısır Arasında Önemli Görüşme

Hamas, Mısırlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Gazze Şeridi'nde ulusal uzlaşı hükümeti ya da "toplumsal destek komitesi" kurma çabalarını masaya yatırdı.

Hamas tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlık ettiği heyet, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmelerde, ulusal mutabakat hükümeti kurulması yönündeki adımlar değerlendirildi; eğer bu seçenek başarıya ulaşmazsa alternatif olarak bir toplumsal destek komitesi oluşturulması gündeme alındı.

Görüşmelere katılan Hamas heyetinde Halid Meşal, Halil Hayye, Zahir Cebbarin, Nizar Avadallah, Muhammed Nasr ve Gazi Hamed gibi öne çıkan isimler yer aldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar'ın arabuluculuğuyla, 15 Ocak'ta yapılması planlanan ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmanın sonuçlandığı duyuruldu. Anlaşmanın 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması hedefleniyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bıraktı. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.