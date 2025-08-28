Hamas: Witkoff, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam etmesi için gerekçe sundu

Hamas'tan Witkoff eleştirisi: İsrail'in eline 'soykırım' gerekçesi verildi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyenin Hamas olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Hamas, bu açıklamaların İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını meşrulaştırmaya hizmet ettiğini savundu.

Rişk'in açıklamaları

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada Witkoff'un 'Hamas'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerini sekteye uğrattığı' iddialarını eleştirdi. Rişk, bu iddiaların 'İsrail'in uzlaşmaz tutumuyla müzakereleri sistematik olarak engellediği gerçeğini yansıtmadığını' belirtti.

Rişk, Witkoff'un açıklamalarını '(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve hükümetinin yankısından ve İsrail anlatısının körü körüne tekrarı' olarak niteledi ve bunun 'arabulucular ile uluslararası toplumun bildiği gerçeklerden uzak' olduğunu kaydetti.

Ateşkes teklifi ve İsrail'in tutumu

Rişk, Hamas'ın 10 gün önce Mısır ve Katar tarafından sunulan öneriyi onayladığını, fakat İsrail'in bu öneriyi görmezden geldiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze kentini yıkım hazırlıklarına başladığını ifade etti.

Hamas yetkilisi Rişk, Witkoff'un tüm bu gerçeklere rağmen yaptığı açıklamalarla İsrail'in tarafgirliğini yaptığını ve Netanyahu'nun eline Gazze'deki soykırıma devam etmesi için gerekçe sunduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş; ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.