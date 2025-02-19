Hamas, Yarından İtibaren İsrail Naaşlarını Teslim Edecek

Hamas, İsrail saldırılarında ölen dört kişinin naaşını yarın teslim edecek; Filistinli esirler ise 22 Şubat'ta serbest bırakılacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:08
Hamas, Yarından İtibaren İsrail Naaşlarını Teslim Edecek

Hamas'tan Naaş Teslimatı Duyurusu

Hamas, 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan naaş teslimatı ile ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, teslim edilecek naaşların İsrail'in hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden dört kişiye ait olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, 'Oded Lifshitz' adındaki bir İsrailli ile 'Bibas' ailesine mensup üç kişinin naaşlarının teslim edileceği bilgisini paylaşarak, hayatını kaybedenlerin, 'Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı' ifadelerine yer verdi.

Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması

Ayrıca, Hamas'tan gelen başka bir açıklamada, dört İsrail naaşına karşılık Filistinli esirlerin 22 Şubat’ta serbest bırakılacağı duyuruldu. Anlaşma çerçevesinde, hayatta olan İsrailli esirlerin de 22 Şubat'ta salıverileceği aktarıldı.

Cumartesi günü serbest bırakılacak olan İsrailli esirlerin sayısının altı olduğu belirtilirken, bu esirler arasında Hişam es-Seyyid ve Avira Mengistu da yer alıyor. The Times of Israel kaynaklarına göre, 22 Şubat'ta Hamas, Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed isimli hayattaki altı esiri teslim edecek.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açılmış ve İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu alandan çekilmiştir.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail'in sekiz ay süren işgalinin ardından, 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishaneleri'ndeki 1,135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, toplamda 33 İsrailli esire karşılık 1,900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

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