Hamas, Yedinci Tur Esir Takasıyla 6 İsrailli'yi Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, Gazze'deki esir takasının yedinci turu kapsamındaki işlemlerini tamamladı. Bugün, altı İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Bu bağlamda, Hisham al-Sayed'in de teslim alındığı ve İsrail topraklarına geçtiği bildirildi.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, yedinci turda serbest bırakılması beklenen son esir de Kızılhaç ekiplerine ulaştırıldı. Hisham al-Sayed'in 10 yıldan uzun süredir Gazze'de bulunduğu biliniyor.

İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması

İsrailli 5 esir, Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham ve Avera Mengistu, Gazze Şeridi'nde düzenlenen törenlerle serbest bırakılarak Kızılhaç'a teslim edilmişti. Bu esirlerin, ordunun kontrolünde İsrail'e geçtiği ifade edildi.

620 Filistinli Esirin Serbest Kalması Bekleniyor

Hafta içindeki süreçte, serbest bırakılan 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugünkü 6 sağ esir karşılığında, İsrail hapishanelerinde bulunan 620 Filistinli esirin serbest bırakılması umuluyor. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, önceden bildirilen 602 sayısını güncelleyerek 620 olarak belirtmiştir.

Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, anlaşmanın ilk aşamasında serbest kalan İsrailli esir sayısı 29 olarak kaydedilmiştir; bu sayının 25'i sağ, 4'ü ölü olan esirlerden oluşmaktadır.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde yapılan ilk altı turda, 1135 Filistinli esir ve 19 canlı İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverilmiştir. Gelecek haftada, Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi beklenmektedir.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmakta ve birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esir serbest bırakılması hedeflenmektedir.