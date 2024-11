Hamas, Yeni ABD Yönetimine Karşı Tutumunu Filistin Politikalarına Bağladı

Hamas: Yeni ABD Yönetimine İlişkin Tutumumuz Filistin Halkının Haklarıyla İlgili

Hamas, yeni ABD yönetimi ile ilgili tavrının, Filistin halkına ve adil davasına yönelik politikasına bağlı olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, 1948'den bu yana iktidardaki her ABD yönetiminin Filistin meselesine karşı olumsuz bir tutum sergilediği vurgulandı. Açıklamada, "ABD her zaman, her alanda ve her açıdan İsrail'in en büyük destekçisi olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Washington’un sağladığı siyasi ve askeri desteğin, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere on binlerce Filistinlinin yaşamının sona ermesinde İsrail’in "tam bir ortağı" olduğu belirtildi. Hamas, "Yeni Amerikan yönetimine yönelik tutumumuz, onun Filistin halkının meşru haklarına ve adil davalarına olan yaklaşımına ve pratik tutumlarına bağlıdır" şeklinde ifade etti.

Yeni ABD yönetiminden, "Siyonist işgale karşı kör önyargıyı durdurmak" amacıyla işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı yürütülen eylemlerin durdurulması için somut adımlar atması talep edildi. Ayrıca Washington’un Tel Aviv’e sağladığı askeri ve siyasi desteğin son bulması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması gerektiği kaydedildi.