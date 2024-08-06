Hamas, Yeni Lider Seçimi Hakkında İddiaları Reddetti

Hamas'tan Yeni Lider Seçimi Hakkında Açıklama

Hamas, yeni bir liderin atandığına dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Hareketin Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal medyada dolaşan iddiaları kesin bir dille reddetti.

Rişk'ten Açıklama

Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Rişk, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil. Yeni başkanın atanmasına ilişkin istişareler devam ediyor ve sonuçlar tamamlandığında kamuoyuna açıklanacak." dedi.

Son Gelişmeler

Son günlerde, İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın yeni liderinin belirlendiğine dair haberler artış göstermişti. Heniyye, 31 Temmuz'da İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramış, bu olaydan sonra Hamas, 3 Ağustos tarihinde yeni başkan için istişarelere başladığını belirtmişti.