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Hamas Yeni Siyasi Büro Başkanı Belirlemek İçin İstişarelere Başladı

Hamas, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine yeni lider belirleme çalışmalarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:51
Hamas Yeni Siyasi Büro Başkanı Belirlemek İçin İstişarelere Başladı

Hamas, Yeni Siyasi Lider Seçim Sürecine Girdi

Hamas Hareketi, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye''nin yerine geçecek yeni lideri belirlemek için istişare sürecine başladığını açıkladı.

Kurumsal Yapının Önemi

Açıklamada, hareketin geçmişte birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen, kurumsallaşmış yapısının yeni liderler seçme konusunda hızlı kararlar almasına yardımcı olduğu vurgulandı. Heniyye'nin suikastının ardından, Siyasi Büro ve Şura Konseyi hemen yeni bir lider seçmek amacıyla istişarelere start vermiştir.

Heniyye'nin Kaybının Önemi

İsmail Heniyye'nin kaybı yalnızca Hamas için değil, Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile global açıdan da önemli bir kayıptır. Yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından gelen dayanışma mesajlarının bu durumu gösterdiği belirtildi.

Direniş Azmi

Ayrıca, Heniyye'nin suikasta uğramasının, Hamas ve Filistin direnişinin kararlılığını artıracağı ifade edildi. Heniyye'nin anısının, direnişin ateşini harlayacağı üzerinde duruldu.

Asılsız İddialar

Basın ve sosyal medyada hareketin liderliğine atanacak isimler hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğu ifade edildi. İstişare süreci tamamlandığında, sonuç kamuoyuyla paylaşılacak.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı, Qatar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, Lusail kentinde defnedildi.

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