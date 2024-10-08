Hamas Yetkilisi: Aksa Tufanı, İsrail’in Gerçek Yüzünü Açıkladı

Hamas’tan Aksa Tufanı Değerlendirmesi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, recent developments dubbed Aksa Tufanı’nın, Filistin meselesinin dünya üzerinde yeniden önem kazanmasına yol açtığını ve İsrail'in işgalci kimliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Aksa Tufanı’nın Yıl Dönümü

İstanbul'da AA muhabirine konuşan Hamdan, bu önemli olayın yıldönümünü "Filistinliler için şanlı bir gün" olarak nitelendirdi ve bir yıl önce dünya genelinde Filistin direnişinin sınırlı imkanlarına rağmen, İsrail ordusunun önemli bir birliğini etkisiz hale getirmediğine dikkat çekti.

Filistin Meselesinin Yeniden Gündeme Gelmesi

Hamdan, Aksa Tufanının, unutulmaya yüz tutan Filistin meselesinin İslam dünyası ve özgür dünya için önemli bir mesele olduğunu gösterdiğini vurguladı. “Bu olay, İsrail'in ihanetinin çok daha kırılgan olduğunu gösteriyor,” dedi.

Filistin İç Siyaseti Üzerindeki Zorluklar

Filistin’in ulusal projesinin yeniden gündeme gelmesinin yanı sıra, Hamdan, Filistin iç politikasının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. "Birçok zorlukla karşı karşıyayız ve ulusal buluşmalar yapılması söz konusu,” dedi.

Uluslararası Sistemin Sorunları ve ABD'nin Rolü

Hamdan, ABD'nin verdiği desteğin, uluslararası sistemin zayıflığını ve ABD’nin etkisini pekiştirdiğinin altını çizdi. “Uluslararası sistemin çöküş sinyalleri var,” diyerek, bunun alternatif sistem arayışlarına yol açacağını söyledi.

Uluslararası Elitlerin Değişen Görüşleri

ABD’deki üniversite kesiminden ve Avrupa’daki sanatçılardan gelen tepkilere değinen Hamdan, uluslararası hukukun çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını ifade etti. "Seçkinler, çatışmanın doğasının farkına varmaya başlıyor,” diyerek bu durumun uluslararası sistem üzerinde etkileri olacağını belirtti.

Gazze’ye Yönelik Mesajlar

Son olarak, Gazze'deki zor koşullara dikkat çeken Hamdan, ablukanın kaldırılması, yeniden imarın sağlanması ve halkın acılarının hafifletilmesi için çaba gösterileceğini vurguladı. "Halkımız, saldırılara karşı dimdik ayaktadır ve bu savaşı sürdüreceğiz,” dedi.