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Hamas Yetkilisinden Filistin Devleti Vurgusu

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, bağımsız Filistin devleti olmadan bölgedeki istikrarı sağlamak mümkün değil diyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:22
Hamas Yetkilisinden Filistin Devleti Vurgusu

Hamas Yetkilisinden Önemli Açıklama

Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, başkenti Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça, bölgenin güvenlik, istikrar ve kalkınma sağlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

Son Saldırılar ve Uluslararası Hukuk

Naim, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son iki gün içinde Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik düzenlenen baskınlar ve saldırılara dikkat çekerek, sağlık çalışanları ile sivil savunma ekiplerinin alıkonulmasının uluslararası hukuka ve insancıl hukuka açık bir ihlal olduğunu belirtti.

ABD ve Batı Ülkelerinin Rolü

Naim, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde, dünyanın gözü önünde ve ABD ile Batı ülkelerinin desteğiyle suç işlediğine işaret etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Gelecek

Naim, "Halkımız tüm haklarını, özellikle de başkenti Kudüs olan bağımsız devleti kurma hakkını elde etmeden bölgede güvenlik, istikrar veya refah olmayacak." diyerek geleceğe dair karamsar bir tablo çizdi. İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nden geride ölüler ve büyük bir yıkım bırakarak çekildiği bildirildi.

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