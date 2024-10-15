DOLAR
34,21 0,22%
EURO
37,28 0,39%
ALTIN
2.928,44 -0,33%
BITCOIN
2.282.679,51 -1,17%

Hamas Yetkilisinden Gazze'ye Dair Çarpıcı Açıklama

Hamas, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bölme planına başladığını ve yaşananları soyakırım diye nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 23:13
Hamas Yetkilisinden Gazze'ye Dair Çarpıcı Açıklama

Hamas Yetkilisinden Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde yaşananların İsrail'in bölgedeki planlarının bir parçası olarak "tam bir soykırım" olduğunu belirtti. Hamdan, bu durumu İsrail'in Gazze'yi bölme ve Filistinlileri göçe zorlayarak sürdürdüğü bir askeri strateji olarak nitelendirdi.

Gazze'nin Kuzeyindeki İltica Durumu

Yayımladığı videoda, Gazze'nin kuzeyinde sıkışıp kalan yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı insani krize dikkat çeken Hamdan, "İsrail'in, sivil halk üzerinde yürüttüğü saldırılar nedeniyle insani durum felakete dönüşüyor" dedi. İsrail'in Kuşatma Planı

İsrail ordusu, özellikle Cibaliya beldesi ve çevresinde yürüttüğü saldırıları artırarak kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hamdan, "11 gündür devam eden bu saldırılar, modern tarihin en kirli askeri planlarıyla ilişkilendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rolü

Hamdan, ABD yönetiminin İsrail hükümetine "soykırımı durdurma" çağrısının yetersiz kaldığını belirterek, ABD'nin kendi yönlendirmesiyle İsrail'in yürütmekte olduğu savaşın bir aracı haline geldiğini vurguladı.

Filistinlilerin Göçü

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri boşaltma yönünde adımlar attığı ve bu sürecin "generallerin planı" çerçevesinde devam ettiği düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu bölgeleri boşaltmaları için Filistinlilere haritalar sunmuştu.

Ölü Sayıları ve Yaralılar

7 Ekim itibarıyla sürdürülen saldırılar sonucunda yaklaşık 42.344 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bini çocuk, 11.378’i kadın olduğu belirtiliyor. Ayrıca, birçok sivil altyapı da ağır hasar gördü ve halk, güvenli alan arayışında hastane ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas Yetkilisinden Gazze'ye Dair Çarpıcı Açıklama
2
Malatya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 5,3 Kilogram Ele Geçirildi
3
İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı
4
İstanbul'da 2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması Başladı
5
Fransa Ulusal Meclisi Kamu Borcunu Soruşturacak
6
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yurt Konusuna Yanıt
7
Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurarak Öldürdü

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor