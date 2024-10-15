Hamas Yetkilisinden Gazze'ye Dair Çarpıcı Açıklama

Hamas Yetkilisinden Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde yaşananların İsrail'in bölgedeki planlarının bir parçası olarak "tam bir soykırım" olduğunu belirtti. Hamdan, bu durumu İsrail'in Gazze'yi bölme ve Filistinlileri göçe zorlayarak sürdürdüğü bir askeri strateji olarak nitelendirdi.

Gazze'nin Kuzeyindeki İltica Durumu

Yayımladığı videoda, Gazze'nin kuzeyinde sıkışıp kalan yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı insani krize dikkat çeken Hamdan, "İsrail'in, sivil halk üzerinde yürüttüğü saldırılar nedeniyle insani durum felakete dönüşüyor" dedi. İsrail'in Kuşatma Planı

İsrail ordusu, özellikle Cibaliya beldesi ve çevresinde yürüttüğü saldırıları artırarak kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hamdan, "11 gündür devam eden bu saldırılar, modern tarihin en kirli askeri planlarıyla ilişkilendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rolü

Hamdan, ABD yönetiminin İsrail hükümetine "soykırımı durdurma" çağrısının yetersiz kaldığını belirterek, ABD'nin kendi yönlendirmesiyle İsrail'in yürütmekte olduğu savaşın bir aracı haline geldiğini vurguladı.

Filistinlilerin Göçü

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri boşaltma yönünde adımlar attığı ve bu sürecin "generallerin planı" çerçevesinde devam ettiği düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu bölgeleri boşaltmaları için Filistinlilere haritalar sunmuştu.

Ölü Sayıları ve Yaralılar

7 Ekim itibarıyla sürdürülen saldırılar sonucunda yaklaşık 42.344 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bini çocuk, 11.378’i kadın olduğu belirtiliyor. Ayrıca, birçok sivil altyapı da ağır hasar gördü ve halk, güvenli alan arayışında hastane ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kaldı.