Hamas Yöneticisi Ebu Zuhri: Heniyye'ye Suikast İşgalcinin Kendisine Yapılmıştır

Hamas Yöneticisi Ebu Zuhri'den Çarpıcı Açıklama

Hamas'ın önemli isimlerinden Sami Ebu Zuhri, son günlerde gündemi meşgul eden İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Suikastın Anlamı

Ebu Zuhri, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, "İşgalci, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı," dedi. Bununla birlikte, Hamas Hareketi'nin ve Filistin halkının iradesinin asla kırılmayacağını vurguladı.

Hamas’ın Varlığı ve Mücadelesi

Ebu Zuhri, İsrail'in amacının, Hamas ve Filistin halkının iradesini kırmak olduğunu ancak bu tür saldırıların Hamas'ı asla teslim alamayacağını ifade etti. "Hamas, sonuna kadar bu yolda yürümeye kararlıdır," şeklinde konuştu.

Kudüs’ün Özgürlüğü İçin Bedel Ödemeye Hazırız

Ebu Zuhri ayrıca, işgal altındaki Kudüs'ün özgürlüğü için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını belirtti. "Dökülen her kan damlası, bizleri bu mücadeleye daha da bağlıyor," dedi.

Heniyye’nin Tahran Ziyareti ve Olayın Ardındaki İddialar

Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da Heniyye’nin kaldığı yere saldırı düzenlendiğini bildirmiştir.

Hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etmekte ve bu durumu kaçınılmaz bir sonuç olarak yorumlamaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştır.