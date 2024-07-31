Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas Yöneticisi Ebu Zuhri: Heniyye'ye Suikast İşgalcinin Kendisine Yapılmıştır

Ebu Zuhri, Hamas lideri Heniyye'ye yapılan suikasti değerlendirerek, işgalcinin kendi iradesine zarar verdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:10
Hamas Yöneticisi Ebu Zuhri: Heniyye'ye Suikast İşgalcinin Kendisine Yapılmıştır

Hamas Yöneticisi Ebu Zuhri'den Çarpıcı Açıklama

Hamas'ın önemli isimlerinden Sami Ebu Zuhri, son günlerde gündemi meşgul eden İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Suikastın Anlamı

Ebu Zuhri, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, "İşgalci, Heniyye'ye değil kendine ateş açtı," dedi. Bununla birlikte, Hamas Hareketi'nin ve Filistin halkının iradesinin asla kırılmayacağını vurguladı.

Hamas’ın Varlığı ve Mücadelesi

Ebu Zuhri, İsrail'in amacının, Hamas ve Filistin halkının iradesini kırmak olduğunu ancak bu tür saldırıların Hamas'ı asla teslim alamayacağını ifade etti. "Hamas, sonuna kadar bu yolda yürümeye kararlıdır," şeklinde konuştu.

Kudüs’ün Özgürlüğü İçin Bedel Ödemeye Hazırız

Ebu Zuhri ayrıca, işgal altındaki Kudüs'ün özgürlüğü için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını belirtti. "Dökülen her kan damlası, bizleri bu mücadeleye daha da bağlıyor," dedi.

Heniyye’nin Tahran Ziyareti ve Olayın Ardındaki İddialar

Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da Heniyye’nin kaldığı yere saldırı düzenlendiğini bildirmiştir.

Hem İran hem de Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etmekte ve bu durumu kaçınılmaz bir sonuç olarak yorumlamaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...