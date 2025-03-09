Hamburg Havalimanı'nda Grev: Tüm Uçuşlar İptal

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılan grev sonucu tüm uçuşlar iptal edildi, 40 bin yolcu mağdur oldu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:30
Hamburg Havalimanı'nda Grev: Tüm Uçuşlar İptal

Grev Nedeniyle Tüm Uçuşlar İptal Edildi

Almanya'nın Hamburg Havalimanı, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından başlatılan bir grev nedeniyle tüm uçuşların iptal olduğu duyuruldu. Havalimanı sözcüsü Katja Bromm, Alman medyasına yaptığı açıklamada, gün boyunca uçakların kalkış ve iniş yapmayacağını belirtti.

Sendikanın Alışılmadık Zamanlaması Tepki Çekti

Bromm, Ver.di'nin grevi nedeniyle halkın büyük bir üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Sendika, Hamburg'un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Bu durum, öncelikle insanlara zarar veriyor. Yaklaşık 40 binden fazla yolcu için 280 uçuş planlanmıştı," dedi.

Yolcuların Ulaşım Alternatifleri Kısıtlandı

Grev, yarın da devam edecek olması nedeniyle yolculara hava yolu şirketleriyle iletişimde kalmaları tavsiye edildi. Hamburg'daki okulların bahar tatilinde olması, sendikanın önceden bildirmeden greve gitmesiyle birleşince uçuş planı yapan yolcular zor durumda kalmış durumda.

Grev Girişiminin Arka Plânı

Almanya'daki 13 büyük havalimanında çalışan işçilerin, 10 Mart'ta 24 saatlik bir grev gerçekleştireceği daha önce açıklanmıştı. Sendika, yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerine yüzde 8 artış, aylık en az 350 avro ek ödeme ve 3 gün ilave izin talep ediyor. Ancak işverenler, bu taleplerin finansal açıdan karşılanamayacağını belirtmişti.

Müzakereler İçin Tarih Belirlendi

Müzakerelerin 14-16 Mart tarihlerinde Potsdam'da yapılması bekleniyor. Grev ve müzakereler, Almanya'daki havalimanları için önümüzdeki günlerde önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecek.

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