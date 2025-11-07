Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun

Ende Gelände adlı Filistin yanlısı grup, Almanya'nın en önemli limanlarından biri olan Hamburg limanını kapatarak, İsrail’e silah ihracatının derhal durdurulmasını ve Alman hükümetinin İsrail’e verdiği desteğin protesto edilmesini talep etti.

Sabah erken saatlerde limana ulaşan demir yolunu trafiğe kapatan göstericilerden bir kısmı Altenwerder Damm/Waltershofer Köprüsü bölgesindeki raylara kendilerini zincirledi. Eylemciler, eylemlerinin amacını Filistin ile dayanışma göstermek ve Alman hükümetinin politikalarını eleştirmek olarak açıkladı.

Gösteride öne çıkan talepler arasında "İsrail’e silah ihracatının derhal durdurulması" ve "Filistin işgalinin sona erdirilmesi" yer aldı. Katılımcılar ayrıca Alman hükümetini "Gazze’deki savaş suçlarına verdiği destek" nedeniyle de hedef gösterdi.

Eylemin hedef aldığı lojistik hatlar

Aktivistler, lojistik şirketlerinin İsrail’e silah ulaştırmak için kullandığı ulaşım yollarını aksatmak amacıyla liman erişimini bloke ettiklerini belirtti. Eylemin hedefinde Maersk ve İsrailli nakliye şirketi ZIM bulunuyordu; göstericiler, bu şirketlerin İsrail’e silah ulaştırmak için Hamburg merkezli ulaşım yollarını kullandığını söyledi.

Grup sözcüsünden açıklama

Gösteriyi düzenleyen grubun sözcüsü Jule Fink şunları söyledi: "Gazze ve Batı Şeria’da her gün tanık olduğumuz acılardan dehşete düşüyoruz. Fakat Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkı için yapılan protestolar acımasızca bastırılıp sansürlenirken, Alman hükümeti aşırı sağcı İsrailli politikacılara kur yapıyor ve böylece savaş suçlarına ortak oluyor. Buna izin vermeyeceğiz. İşte bu yüzden bugün buradayız ve bu ölümcül taşımaları engelliyoruz."

Almanya'nın silah ihracatı: Veriler

Almanya, 2020’den bu yana ABD’nin ardından İsrail’e en büyük ikinci silah ihracatçısı konumunda. Sadece Ekim 2023 ile Haziran 2025 arasında yaklaşık yarım milyar euro değerinde silah ihraç edildi. Ayrıca, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ağustos ayında kısmi silah ihracatı yasağı açıkladığına rağmen daha fazla silah ihracatına onay verildiği ortaya çıktı.

Ateşkesten sonra

İlan edilen ateşkesten bu yana ise İsrail, Gazze Şeridini bombalamaya ve Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde kontrol etmeye devam ediyor.

ALMANYA’DA FİLİSTİN YANLISI BİR GRUP İSRAİL'E SİLAH İHRACATININ DURDURULMASI VE ALMAN HÜKÜMETİNİN İSRAİL'E OLAN DESTEĞİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN HAMBURG LİMANINI KAPATTI.