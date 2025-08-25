DOLAR
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı

Hamburg Limanı'nda depoda çıkan yangın nedeniyle yoğun duman ve patlamalar yaşandı; A1 otoyolu iki yönlü kapatıldı, bölge için inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:49
Olay ve müdahale

Almanya'nın Hamburg Limanı'nda bir depoda çıkan yangın nedeniyle A1 otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman oluşan bölgeye polis ve itfaiyenin yönlendirildiği belirtildi.

Hasar ve güvenlik önlemleri

Çok sayıda itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangın sonucu yaşanan patlamalarda havaya saçılan parçaların çevredeki bazı araçlara zarar verdiği ifade edildi.

Tedbir amaçlı olarak A1 otoyolunun iki yönlü trafiğe kapatıldığı ve bölgede bulunanlardan olay yerinden uzaklaşmaları istendi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

