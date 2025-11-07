Hamsi İhracatı Döviz Girdisini Artırmadı: 12 milyon 887 bin 842 dolar

Karadeniz'deki erken hamsi bolluğu ihracata yansımadı. Ocak-Ekim 2025'te 19 ülkeye yapılan ihracatta 2 milyon 739 bin 313 kg karşılığı 12 milyon 887 bin 842 dolar elde edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:38
Karadeniz’de bu sezon görülen son yılların en erken hamsi bolluğu, ihracat rakamlarına beklenen ölçüde yansımadı. Türkiye’den balık avı sezonunda yapılan hamsi ihracatı, döviz girdisinde sınırlı artışla gerçekleşti.

İhracat Verileri (Ocak–Ekim 2025)

Ocak–Ekim 2025 döneminde Türkiye’den 19 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 739 bin 313 kilogram karşılığı toplam 12 milyon 887 bin 842 dolar döviz girdisi sağlandı.

Ülke Bazlı Dağılım

En fazla hamsi ihracatından elde edilen döviz gelirinde ilk sırayı 3 milyon 931 bin 390 dolar ile Belçika aldı. Bunu 3 milyon 785 bin 505 dolar ile Fransa ve 1 milyon 794 bin 77 dolar ile Almanya izledi. En az ihracat geliri ise 414 dolar ile Suriye kaydedildi.

Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Ocak–Ekim 2024 döneminde, hamsi avı az olmasına rağmen 20 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 2 milyon 288 bin 446 kilogram karşılığı 12 milyon 306 bin dolar döviz girdisi elde edilmişti.

Trabzon’dan İhracat

Trabzon’dan bu yılın Ocak–Ekim döneminde 5 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 96 bin 173 kilogram karşılığı 396 bin 625 dolar döviz geliri sağlandı.

Bolluk İle İhracat Arasındaki Uçurum

Hamsi avının bolluğuna rağmen ihracata yansımamasının nedeni, avlanan hamsilerin ihracat için istenen ebatta olmaması olarak gösteriliyor. Kendi karasularımızdaki hamsilerin ortalama boyu ile bir kilogramda 140 tane hamsi yer alırken, Avrupa piyasasının talebi bir kiloda 90-100 tane hamsi şeklinde bulunuyor. Bu ebat farkı, bolluğun ihracat gelirlerine dönüşmesini engelledi.

