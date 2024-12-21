Hamza Dağ: 'AK Parti İktidarı 2028, 2033 ve 2038'de de Devam Edecek'

Hamza Dağ, Osmaniye İl Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, "Birileri mart ayından beri bize bazı süreler kurmaya devam etseler de herkes bilsin ki 2028'de de, 2033'te de, 2038'de de iktidar olarak bu ülkeye hizmet edecek kişiler AK Parti kadroları olacaktır," dedi.

Kongreye Katılımcılar

Kongreye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Dağ, konuşmasında dünya siyasetinde 23 yıllık bir partinin 22 yıl iktidarda kalmasının eşine az rastlanır bir durum olduğunu belirtti.

22 Yılın Değerlendirilmesi

Kongre sürecinde geride kalan 22 yılı değerlendirdiklerini ve önlerindeki 10-20 yıllık planlarını yaptıklarını vurgulayan Dağ, iktidarları boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiklerini ifade etti. "Hiç yılmadık, yorulmadık," ifadesini kullandı.

OSB Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın OSB'lerle ilgili paylaştığı verileri dikkate çeken Dağ, Cumhuriyet tarihi boyunca 2002'ye kadar yapılanlarla 2002'den 2023'e kadar yapılanlar arasındaki farkı vurguladı. Dağ, "Her birinde en az 5 kat artış var. OSB sayılarında, istihdam sayılarında 5 kat artış var," dedi.

Milletle Yürümek

Dağ, bugüne kadar milletle yürüdüklerini ve bu yolda devam edeceklerini ifade ederek, "Bu da böyle bilinedir. Milletle yürümek bu, yılmamak bu, yıkılmamak bu. Dolayısıyla şükürler olsun ki, rabbimizin yardımıyla, milletimizin desteğiyle, dualarıyla hep güzel şeyler yapmaya devam ettik. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz," diye ekledi.