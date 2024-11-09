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Hamza Dağ'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Atatürk'ün Partisi İçin Utanç'!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hatay'da yaptığı açıklamada CHP'yi terörle bağlantıdan dolayı sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:42
Hamza Dağ'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Atatürk'ün Partisi İçin Utanç'!

Hamza Dağ'ın CHP Eleştirileri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hatay’da partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Dağ, CHP'li bir belediyeye terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu için görevlendirme yapılmasını ‘Atatürk'ün partisini yönetenler için utanç’ olarak nitelendirdi.

Kırıkhan'ın Durumu

Kırıkhan Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Dağ, ilçenin Suriye iç savaşından büyük ölçüde etkilendiğini vurguladı. Ayrıca 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kırıkhan'ın yeniden toparlanma sürecine girdiğini kaydetti: “Şimdi artık yüzlerin gülmeye başladığı zamana doğru geçeceğiz.”

Hatay'da Hizmetler ve Sorumluluklar

Dağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün 7 aylık görev süresince yaptığı 1400 kilometre yolun önemine dikkat çekti. “Yol medeniyettir”“Hizmet edelim, şehrimizi ayağa kaldıralım” söyleminin samimiyetine vurgu yaptı.

Terörle Mücadele ve Yerel Yönetim Eleştirileri

Son günlerde CHP ve DEM Parti’li belediyelere yapılan terörle bağlantılı görevlendirmelere değinen Dağ, bu durumun kamu vicdanında sarsıcı etkileri olduğunu belirtti. “Devletin hesap sorması millete karşı sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığına Seçim Süreci

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecini de sorgulayan Dağ, PKK ile bağlantılı kişilerin adaylıklarının sorgulanmadığını vurguladı: “Cerrah titizliğiyle hareket ederken, bunlar hangi amaçla bu adayları belirliyor?”

CHP’nin Konser Harcamaları ve Naratifleri

Dağ, CHP'li belediyelerin son dönemde yüksek konser harcamaları ile gündeme geldiğini belirterek: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 70 milyonluk konser verdirdi.” dedi. Bu durumun CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini savundu.

CHP ve DEM Arasındaki İşbirliği

Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM arasında kurulan bağa dikkat çeken Dağ, “Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatmaktadırlar.” diyerek vurguda bulundu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun, halkın değil Kandil’in yanında olduğu mesajını net bir şekilde iletti.

Kongrede, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı olarak seçilen Eyüp Denizoğlu ile birlikte, AK Parti Hatay Milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve partililer katılım gösterdi.

AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi, Hatay'da Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye...

AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi, Hatay'da Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye partililer ilgi gösterdi.

AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi, Hatay'da Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye...

AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi, Hatay'da Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye partililer ilgi gösterdi.

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