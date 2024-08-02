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Hamza Dağ'dan Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt

Hamza Dağ, İmamoğlu'nun açıklamalarına karşı sert eleştirilerde bulundu ve soykırım söylemini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:15
Hamza Dağ'dan Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt

AK Parti'li Hamza Dağ'dan Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dağ, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla İmamoğlu'nun söylemlerini eleştirdi.

İmamoğlu'nun Açıklamalarına Eleştiri

İmamoğlu, "Biz, 'Savaşa hayır' derken, 'Teröre de hayır' diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikasta dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da 'hayır' diyor ve kınıyoruz." diyerek görüşlerini ifade etti.

Dağ, bu açıklama üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı?" Dağ, İmamoğlu'nun Batı'da ne kadar karşılık bulabileceğini tahmin etmenin zor olmadığını, ancak vicdan sahibi insanların gözünde bu söylemlerin hiçbir değeri bulunmadığını belirtti.

Hamas’a Destek Vurgusu

Dağ, Hamas'ın mücadelesine atıfta bulunarak, "Hırsıza, işgalciye, katile siyonist rejime karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin bir 'ama'sının olduğunu hala ima etme cesaretinde bulunanların vicdanları sorgulanmalıdır" demek suretiyle konuya olan hassasiyetini dile getirdi.

Hamza Dağ, İmamoğlu'nun açıklamalarını içeren görüntüyü de takipçileriyle paylaştı.

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