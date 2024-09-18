Hamza Dağ İzmir'de Tapu Teslim Törenine Katıldı

Hamza Dağ, İzmir'deki Tapu Teslim Törenine Katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı. Tören, Söğütören Mahallesi'nde yapılan önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

180 Taşınmazın Tapusu Dağıtıldı

Önceden orman arazisi olan ve sonradan 2B statüsüne alınan toplamda 180 taşınmazın tapusu, hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşma yapan Dağ, Bayındır’ın üretken bir mahalle olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hizmet ve Çözüm Vurgusu

Dağ, siyasi iradenin her zaman vatandaşlarının yararına çalışmalar yaptığını belirterek, "İki ay önce Aliağa ilçesinde birçok hak sahibinin yaşadığı sorunları çözdüklerini" hatırlattı.

Devamında, "Olabilecek her meselede sizinleyiz. Bayındır’ın bize olan sevgisi ve bizim ona olan sevgimiz asla engellenemez. Daha fazla hizmet etme arzusu içindeyiz" diyerek hedeflerinin hizmet odaklı olduğunu ifade etti.

Yerel Yöneticilerden Destek

Bayındır Kaymakamı Murat Mete ise, mahalle sakinlerinin her daim özveriyle çalıştıklarını belirtirken; törende AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Gökhan Peynirci, daire amirleri ve diğer siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı. Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da (solda) eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı. Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da (solda) eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı. Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da (solda) eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (sağda), İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı. Dağ'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da (solda) eşlik etti.