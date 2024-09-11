Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'

Hamza Dağ, Niğde'de Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Niğde'de düzenlediği basın toplantısında, erken seçim tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erken Seçim Gündemi Yok

Dağ, yaptığı açıklamada "Bu beyhude tartışmanın konusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur" dedi.

Narin Güran'a Başsağlığı

Göncü Konağı'ndaki buluşmada, Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için başsağlığı dileyen Dağ, şüphelilerin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

AK Parti'nin Siyasi Vizyonu

Hamza Dağ, partisinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal tıkanıklıklarını açtığını ifade ederek, "AK Parti, umudun, icraatın ve geleceğin adıdır. Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır" şeklinde konuştu.

CHP'nin Tavırlarına Yanıt

Dağ, İzmir'de bir bireyin Cumhurbaşkanı'na hakaret eden sözler sarf ettiğini belirterek, "Bu düşmanca tavra karşı siyasetimizle net bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ancak CHP, bu kişiyle ilgili sahiplenici bir tavır sergiliyor" dedi.

Bölgesel ve Küresel Sorunlar Üzerine Görüşler

Gündemlerinin Türkiye ve insanlık olduğunu belirten Dağ, "Gazze'de yaşanan zulmün karşısında duruyor, İsrail'in katliamlarına karşı net bir duruş sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Niğde Programı Sürecek

AK Parti Niğde Milletvekili, Niğde Belediye Başkanı ve AK Parti Niğde İl Başkanı'nın da katıldığı etkinlikte, Dağ ve beraberindeki milletvekilleri, kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (ortada), "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Niğde'de AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla buluştuktan sonra Göncü Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sağda) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (solda) de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ (ortada), "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Niğde'de AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla buluştuktan sonra Göncü Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt (sağda) ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir (solda) de katıldı.