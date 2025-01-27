DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 870 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirerek 2 kişiyi tutukladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:05
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 870 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir tırda 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen ve demir cevheri taşıyan bir tırı, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirdi. Taramalarda yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleri kullanılarak yapılan detaylı aramada, yükün içinde gizlenmiş durumda olan 870 kilogram skunk bulundu.

Olayın ardından, gözaltına alınan ve biri tır sürücüsü olan 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2...

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2...

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
6
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek
7
İran'da Kadın Dublörler Cesaretleriyle Dikkat Çekiyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!