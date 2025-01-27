Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 870 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir tırda 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen ve demir cevheri taşıyan bir tırı, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirdi. Taramalarda yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleri kullanılarak yapılan detaylı aramada, yükün içinde gizlenmiş durumda olan 870 kilogram skunk bulundu.

Olayın ardından, gözaltına alınan ve biri tır sürücüsü olan 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.