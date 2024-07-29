Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Han el-Ahmer'de Yeni Bir Nekbe Korkusu

Han el-Ahmer köyü sakinleri, İsrail'in yıkım tehdidi nedeniyle yeni bir 'Nekbe' yaşamaktan endişeli.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:16
Han el-Ahmer'de Yeni Bir Nekbe Korkusu

Han el-Ahmer'deki Endişeli Bekleyiş

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer, İsrail’in yıkım tehdidi altında sakinleriyle birlikte huzursuz bir bekleyiş içerisinde. Köyün 200 sakini, 1948'de yaşanan felaketlerin bir daha tekrarlanmaması için çaba gösteriyor.

Yeni Yıkım Yasası

İsrail hükümetinin 28 Haziran’da Han el-Ahmer’ı da kapsayan E1 projesi hakkında onayladığı yasalar, bölgede yeni bir “Nekbe” yaşanabilme ihtimalini artırıyor. Bu yasalar, Filistinlilerin topraklarının işgalini kolaylaştırıyor.

Tacizler ve Kısıtlamalar

Han el-Ahmer topluluğu lideri Iyd Hamis, bölgede ve köydeki yaşanan zorlukları dile getirirken, halkın sürekli endişe içinde yaşadığını belirtti. Hamis, "Savaşın ardından durumu daha da kötüleşti. Artık yaşamımız bir hapishane hayatına dönüştü," dedi.

İnsani Kriz ve Su Sorunu

Bedevi halkının, yaşamsal ihtiyaçları için suya erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Hamis, "İsrailli yetkililer su kaynaklarını kontrol ediyor. Bedevi toplulukları her geçen gün daha fazla kısıtlama altına alınıyor," şeklinde konuştu.

Toplumsal Mücadele

Filistinli aktivist Ataullah el-Cehalin, halkın yeni bir felakete karşı direnmeye kararlı olduğunu belirtti. "Gidecek bir yerimiz yok ve yeni bir Nekbe yaşamayı reddediyoruz," dedi.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası kamuoyunun bu duruma yeterince dikkat etmediğini dile getiren Cehalin, Batı Şeria’daki olayların göz ardı edildiğini ifade etti. Mueyyed Şaban ise, "Han el-Ahmer yıkılmayacak. Ölüm dahi bizi bu topraklardan ayıramaz," diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Filistin'in Tarihsel Konumu

Han el-Ahmer, 1953'te zorla göç ettirilen yaklaşık 200 Filistinli sokak sakinine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, köyde daha önce yıkım kararı çıkarılan okulu da içeriyor.

İsrail’in bu yıkım girişimleri, Batı Şeria’daki bedevi halklarının yerinden edilmesine yönelik bir strateji olarak yorumlanıyor. Dünya kamuoyunun bu konudaki sessizliği, bir kez daha uluslararası hak ihlalleri üzerinde tartışmaları tekrar gündeme getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak