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Han Yunus'ta Bombalamada 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında 11 Filistinlinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:59
Han Yunus'ta Bombalamada 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'taki Saldırının Ardından Acı Bilançolar

İsrail ordusunun, Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında, 4 gün önce hedef alınan Ebu Hedrus ailesinin evinin enkazından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos tarihinde gerçekleşen bu saldırıda, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları tahliye etme çabaları, İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Hedefteki Evin Enkazında 11 Cansız Bedene Ulaşıldı

Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları neticesinde Ebu Hedrus ailesine ait evin enkazında 11 Filistinlinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bölgedeki Nüfus ve Mülkler Üzerindeki Etkiler

İsrail askerleri, Han Yunus'un kuzey ve batı bölgelerinde günlerce süren saldırılar düzenledikten sonra, dün bu bölgelerden çekilerek doğu bölgesine yöneldi. Bu çekilme sonrasında, Filistinlilere ait mülklerde büyük tahribatın yaşandığı gözlemlendi.

Askeri operasyonlar sırasında, bölgedeki onlarca konut yerle bir edilirken, Filistinlilerin mülkleri buldozerlerle yıkıldı.

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