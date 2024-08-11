Han Yunus'ta Gazeteci Protestosu

Han Yunus'ta Gazetecilere Yönelik Saldırılara Protesto

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Han Yunus kentinde, çok sayıda gazeteci, İsrail'in meslektaşlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anısına Toplandılar

Protesto etkinliği, 9 Ağustos'ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden iki gazeteci için düzenlendi. Katılımcılar, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önünde toplanarak, yaşamını yitiren meslektaşları Temim Ahmed Ebu Muammer ve Abdullah Mahir es-Susi'nin fotoğraflarını taşıdılar.

Gazetecilik Mesleğine Yapılan Saldırılara Tepki

Etkinlikte basın açıklaması yapan gazeteci Ala Selame, İsrail'in tüm uluslararası yasaları çiğneyerek Gazze'deki gazetecilere yönelik en barbarca saldırıları gerçekleştirdiğini dile getirdi. Selame, İsrail'in, gerçekleri örtbas etmeyi hedefleyerek gazetecileri kasten öldürdüğünü vurguladı ve uluslararası kuruluşlara ve basın kuruluşlarına, gazetecilere yönelik saldırıların durması için aktif bir şekilde çalışmaları çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde Üzücü Sayılar

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini duyurarak, 9 Ağustos tarihinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda Filistin Televizyonu çalışanı Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi'nin öldüğünü bildirmişti. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden beri, Gazze Şeridi'nde toplamda 168 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedilmiştir.