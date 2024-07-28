Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırısında 13 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:16
Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'ta Şiddetli Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, "güvenli bölge" olarak nitelendirilen bir alanda gerçekleştirilen hava saldırısında 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda birçok kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Gazze Sivil Savunma Birimi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki bir evin bombalanması sonucu çoğu çocuk 10 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, sosyal medyada aktivistler, saldırının ardından parçalanmış çocuk cesetlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Ek Saldırılar ve Tartışmalar

İsrail ordusunun, Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı ileri sürüldü. Bu saldırıda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor. Tüm yaralılar, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 324 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 90 bin 830 kişinin ise yaralandığı rapor ediliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıların hedef alınmaya devam ettiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!