Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'ta Şiddetli Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, "güvenli bölge" olarak nitelendirilen bir alanda gerçekleştirilen hava saldırısında 13 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda birçok kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Gazze Sivil Savunma Birimi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki bir evin bombalanması sonucu çoğu çocuk 10 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, sosyal medyada aktivistler, saldırının ardından parçalanmış çocuk cesetlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Ek Saldırılar ve Tartışmalar

İsrail ordusunun, Han Yunus'un es-Sikke bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı ileri sürüldü. Bu saldırıda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor. Tüm yaralılar, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 324 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 90 bin 830 kişinin ise yaralandığı rapor ediliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıların hedef alınmaya devam ettiği vurgulanıyor.