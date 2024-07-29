Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'ta Saldırı Sonrası Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırının, bir grup Filistinlinin toplandığı yerde düzenlendiği bildirildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un Ebu Humeyd Kavşağı'nda bekleyen Filistinlilere yönelik bomba düştü. Bu olay neticesinde hayatını kaybedenlerin cesetleri, Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail Askerlerinden Yoğun Saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerine yönelik, İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde başlatılan bombardımanlar dikkat çekti. Söz konusu bölgelerde devriye gezen İsrail askerleri, rastgele ateş açarak birçok evi hedef aldı ve bazı yapıları patlayıcılarla imha etti.

Saldırının Genel Etkileri

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 16.172'si çocuk, 10.798'i kadın olmak üzere toplam 39.363 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 90.923 kişi yaralandı. Bu süreçte, sivil altyapının hedef alındığı ve pek çok kişi için güvenli olduğu düşünülen hastane ve eğitim kurumlarının da zarar gördüğü bildirilmektedir.

Özellikle yıkılan binaların altında halen binlerce kişinin mahsur kaldığı endişesi taşınıyor.