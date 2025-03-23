Han Yunus'ta İnsani Drama: İsrail Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine yönelik hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti ve çok sayıda sivil yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde bir evi bombalaması sonucu Liliyan Cihad Ebu Dekka adlı çocuğun yaşamını yitirdiği ve bazı kişilerin yaralandığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusunda bulunan Gazze Avrupa Hastanesi çevresine yönelik saldırılarında da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 49 bin 747 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 113 bin 213 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu veriler, bölgedeki insani durumu dramatik bir şekilde gözler önüne seriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Bu ihlaller, sivil can kayıplarının artmasına neden oluyor ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor.