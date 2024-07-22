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Han Yunus'ta İsrail Saldırıları: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:15
Han Yunus'ta İsrail Saldırıları: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılar, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların 290. gününde yoğunlaşarak devam ediyor.

Hava ve Topçu Saldırıları

El-Aksa televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki köy ve kasabalara yoğun saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Yoğun Dumanlar ve Yaralılar İçin Acil Kan Bağışı

İsrail ordusu, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahalleleri ile Gazze'nin kuzey bölgelerine yönelik hava saldırılarını artırdı. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralılar için Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi için ‘acil’ kan bağışı çağrısı yaptı.

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda güvenli bölgelerin daraltılacağını ve Filistinlilerin güvenli alan olarak ilan edilen El-Mevasi'ye tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Daha önce güvenli bölge olarak değerlendirilen yerlerin, tehlikeli çatışma alanı olduğu iddialarıyla boşaltılması istendi.

Geçmişteki Bombardımanlar ve Sonuçları

13 Temmuz'da, Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yönelik düzenlenen bombardımanda, yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı saldırılarda totalde 38,983 kişi öldüğünü ve 89,727 kişinin yaralandığını bildirilmektedir.

Bakanlık, devam eden saldırılar nedeniyle hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere sağlık ekiplerinin ulaşamadığını vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor....

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 290 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırısında ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

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