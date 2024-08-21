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Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Han Yunus'taki saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:55
Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Filistin'de Kaos ve Acı: Han Yunus'ta Yeni Bir Saldırı

Güney Gazze'de yer alan Han Yunus şehrinde, son saatler içinde meydana gelen saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda özellikle çocuklar ve kadınlar hedef alındı.

Hastane Açıklamaları ve Saldırıların Detayları

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi, saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi. Aynı zamanda, şehirde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadırların hedef alındığı bombardımanda 2’si çocuk, 5’i kadın olmak üzere toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Devam Eden Saldırılar ve Ölüm Sayısı

İsrail'in kentin doğusundaki yerleşim bölgelerine yönelik yaptığı ayrı saldırılarda 6 Filistinli daha yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 40 bin 223 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16 bin 480’i çocuk ve 10 bin 980’i kadın. Ayrıca, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Yıkım ve Kayıplar

Halkın sığınak olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumları sık sık hedef alınırken, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor. Sivil altyapı da büyük zarar görmekte ve yaşanan olaylar, halkın umutlarını giderek azaltmakta.

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